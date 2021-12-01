宏遠證(6015)因應台股交投族群年輕化趨勢，攜手證券期貨業軟體系統商凱衛(5201)推出合作研發的選股交易工具「籌碼策略贏家」APP，盼透過提供投資人全方位服務，深化完善金融科技（FinTech）領域及數位業務布局。

近2年台股交易熱絡帶動開戶數大增，據證交所統計，2021年前10月國內證券開戶數已達1191萬人，其中30歲以下新開戶續升至143萬人、占總開戶數12％，較首季的121萬人、10.5％增加，顯示台股投資族群亦出現年輕化趨勢。

看準年輕投資族群利用手機進行股票下單及投資理財的需求攀升，宏遠證「籌碼策略贏家」APP開發著重個人化服務、AI大數據、訊息推播、軟體視覺設計等友善功能，盼以精準有效率選股、即時投資訊息、掌握市場趨勢動態，進一步創造數位服務差異化。

宏遠證認為，如何在台股近2千家上市櫃及興櫃企業中選出優質股票，為提高投資交易勝率關鍵之一。「籌碼策略贏家」APP對此提供投資人個股籌碼分析、數十種AI大數據交易策略選股，以解決「選股」的最大難題，讓投資人能簡單有效率的提高投資勝率。

此外，「籌碼策略贏家」APP主打整合個股籌碼分析功能，有助投資人進一步掌握市場法人大戶動向、操作籌碼分析狀況，看準市場行情趨勢，並整合下單界面，提供選股下單一站完成的專業便利服務。

宏遠證雖受資本市場震盪加劇影響自營業務績效，2021年第三季營運轉虧、每股虧損0.05元，10月自結稅後虧損0.52億元、每股虧損0.16元。不過，累計前10月稅後淨利9.88億元、年增達近8.48倍，每股盈餘2.99元，仍為2012年以來近9年年度最佳表現。

宏遠證因應金融科技趨勢，近年戮力完善全方位數位服務，今年優化「Phone神榜」下單APP平台功能，並完成官網全新改版、強化與實體分公司互補性，帶動前10月線上數位及臨櫃開戶數年增22％，推升經紀業務成交值達1.25兆元、年增達86％。

展望後市，宏遠證表示，將秉持長期穩健經營策略，積極完善布建各項業務平台，以打造整體營運良好動能及各項業務競爭力。同時，將持續投入金融科技、深入發展數位平台經營，以有效提升客戶數位體驗、擴大業務規模，盼推動未來營運更上層樓。