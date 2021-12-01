高階骨科醫材廠博晟生醫(6733)下午舉行法說會，董事長陳德禮表示，未來將持續優化財務結構、改善營運體質並積極爭取國際授權與合作的機會，擴大營運規模並強化企業競爭力。博晟前10月營收較去年同期成長五倍，隨著一次性自體軟骨修補系統RevoCart的通路快速擴增以及未來產品陸續上市，明後年可望邁入營運穩定成長期。

首發產品RevoCart自去年在台上市後，即為博晟貢獻穩定銷售現金流。貫徹「擴充現金流收入」策略，博晟致力於提高RevoCart的市場覆蓋率，至今已獲17家醫療院所進用並有19家正在申請中；此外，博晟也與台灣骨科通路龍頭合作，加速銷售渠道的佈建。另一方面，博晟也同步擴充包括年齡層、部位及嚴重度等適應症的應用，並與醫生團隊合作發表國際期刊提高能見度。展望明年，除持續衝刺在台銷售外，博晟也將加速及深化中國的佈局，並積極洽談歐美、東南亞及中南美的取證及授權機會。

骨生長因子OIF平台擁有兩個主要產品，BiG-001針對開放性脛骨骨折及骨折不癒合等適應症；BiG-006則針對腰椎椎體間融合適應症。展望明年，博晟將加速推進各產品線研發進度、探詢授權機會，日本骨折不癒合二期臨床試驗預計於2022年Q3公布結果，一方面將洽談授權並投資進入三期臨床試驗、加速日本取證，另一方面也將申請橋接日本二期成果並於台灣及中國大陸展開三期臨床試驗，實現中長期業務目標。