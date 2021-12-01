陽明(2609)向正榮汽船株式會社租入委交今治造船株式會社打造的全新11000 TEU級貨櫃輪「賢明輪」，今日正式竣工交付，並將於12月5日投入亞洲往返美洲PN3航線。

陽明因應中長期營運發展，與船東合作方式布建14艘11000 TEU級貨櫃輪，「賢明輪」為該系列第9艘交付新船，並由船東於11月18日在今治造船廣島船廠完成新船命名擲瓶。

該船型可裝載約11860個20呎標準貨櫃，配備有1000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規畫更具彈性。

此系列貨櫃輪自2020年起交付至今已達9艘，剩餘5艘船舶預計於2022年陸續交付完成。該系列船舶加入陽明船隊後使整體船齡年輕化，亦達到節能省油及降低單位成本綜效。

近期美洲海運市場暢旺，全球運輸需求持續攀升，「賢明輪」的投入將有助於最大化艙位效用。