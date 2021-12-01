雷諾汽車(Renault)在周二指出，將推動回收業務，預計到2029年將創造10億歐元(約11.3億美元)的營收。

雷諾執行長德梅奧(Luca de Meo)在巴黎近郊Flins鎮的一處汽車製造工廠對媒體表示，回收業務將從2025年啟動，並帶來2億歐元的營收。Flins鎮汽車工廠將打造為老車和舊零件的回收，以及汽車改裝和調整的新工廠。

Flins工廠未來幾年將繼續製造Zoe電動車和日產的Micra車款(March車款的歐洲名稱)。該新的回收業務也是雷諾重建計畫的核心項目，雷諾計畫要提高獲利率。

此外執行長也表示，半導體供應問題至少將持續到到2022年中期，屆時仍持續維持艱困。讓該法國公司扭轉虧損的計畫困難重重。德梅奧指出，需求依然強勁，雷諾政優先考慮提高利潤率高的汽車和商用車的產量。

執行長在Flins工廠說，在某些情況下，雷諾被迫派人到亞洲去買晶片。該汽車組裝工廠運轉了近70年，2024年將轉型為回收和改裝業務。