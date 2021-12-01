擔任德國總理16年後，梅克爾（Angela Merkel）12月將正式走下政治舞台，這不只會讓德國迎來新時代，歐洲聯盟（EU）的權力平衡也將隨之撼動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi），還有即將領導歐洲最大經濟體德國的現任財政部長蕭茲（Olaf Scholz），都被視為能接替梅克爾成為歐洲領袖的人選。

但分析家警告，從內部對法治的紛爭、地緣政治邊緣化的風險、到英國脫歐餘波蕩漾，歐盟未解決的挑戰堆積如山，這3人都無法立刻上手。

蕭茲12月正式當選總理之後，梅克爾將退出政壇。梅克爾因為穩定領導歐盟度過一個又一個危機而備受讚許，儘管卸任在即，國內外人氣依舊。

16年來，梅克爾不時因為無視夥伴抗議、固執己見而遭詆毀，但也有人對她的堅守底線讚不絕口。

西班牙IESE商學院（IESE Business School）的萊歇（Sebastian Reiche）表示：「梅克爾被視為一個世代最重要的政治人物之一，是歐盟實質領導人，也是『自由世界的領袖』。」

智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations, ECFR）最近調查顯示，歐盟41%公民表示，如果可以，還是會投票給梅克爾。相較之下，想投給馬克宏的只有14%。

但批評者認為，梅克爾坐視危機、經濟利益擺第一的「穩定」政治阻礙了歐洲整合，甚至助長了懶散的風氣，就連處理俄羅斯或中國問題時也是一樣。

梅克爾退出後，馬克宏這位歐洲另半個引擎的機會之門或將大開，一舉登上駕駛人的寶座。

情勢似乎也對馬克宏有利，除了法國明年1月將擔任歐盟輪值主席國，德國在社會民主黨領導的聯盟執政後，長年來預算嚴謹的立場似乎有所鬆動，可能因為疫情影響不得不開始大撒幣。

防衛方面也是一樣，「美國之盾」在川普擔任總統後已不再是必然，柏林政治階層長年來認為美國保護理所當然的心態，必須有所改變。

法國智庫「蒙田研究所」（Montaigne Institute）德國議題專家侯必內-波戈馬諾（Alexandre Robinet-Borgomano）表示，梅克爾卸任「或將讓法國強力歐洲的願景得以發展，這是馬克宏上台後一直在倡導的雄心壯志」。

馬克宏最近還和德拉吉簽訂了新的雙邊合作條約，雖然他說法國並非想代換法德關係，但這份條約卻是在英國脫歐後，歐盟重新調整之際簽訂。

63歲的蕭茲也可能以梅克爾接班人之姿，趁勢登上歐洲領導人的位置。但分析家警告時代已經改變，「梅克爾主義」或許在新時代行不通。

義大利總理德拉吉也是可能的人選，他在擔任歐洲中央銀行（ECB）總裁期間贏得「超級馬力歐」（Super Mario）暱稱，為一度是醜聞與政治動盪代名詞的義大利帶來了穩定。

羅馬智庫「國際事務研究院」（Istituto Affari Internazionali, IAI）的皮羅齊（Nicoletta Pirozzi）告訴法新社，德拉吉「可能填補梅克爾遺留的真空，成為歐洲理事會（European Council）裡凝聚共識的人」。

「和梅克爾謹慎作風相較，他可能為歐洲整合的關鍵領域注入新動力，從經濟治理的改革，到外交政策和防衛，與法國和德國新政府合作。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101201