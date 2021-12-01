疫情警戒期間，政府所制定的政策是假設每個人、每個障別的需求都是一樣的，面對隔離的適應能力也是，但伊甸基金會認為，如嚴格禁訪的規定，斷絕障礙者與外界連結，精神病房內一直以來不能使用3C產品的規定、會客規則的僵化，使得探訪難上加難，連平日與患者有密切連結、於社區服務的社工及護理師也都無法進入病房，精障者徹底斷絕與外界的連結，但其實長時間缺乏人際連結，人際斷裂將使他們的狀況更加惡化，伊甸基金會呼籲，應全面看見精障家庭的需要。

伊甸精神疾病照顧者專線志工分享，有一名求助專線的陳爸爸焦慮地說，患有妄想症的兒子原本在協助下可以穩定回診，但疫情期間，兒子妄想狀態越來越嚴重，懷疑家人在監視他，拿著刀子整個人縮在房間的角落，感覺很緊張、害怕。帶兒子就醫，因病床不足，醫師簡單施以針劑治療後，就讓他們回家。社區衛生所提供的社區諮商服務也暫停、許多助人專線也關線，不知道可以怎麼協助疏導兒子的情緒，擔心生活及工作日常再度變調。

伊甸精神疾病照顧者專線聽見整理疫情期間「五大困境」，包括醫療量能下降，緊急醫療中斷，缺乏緊急安置機制；住院期間會客、通訊限制，精障患者失去外界連結；日間病房、社區資源暫停服務，失去外界刺激；醫療系統大亂，拿藥看診的日常無法進行；入家服務中止，一個個家庭成為孤島。

伊甸基金會呼籲，應提供精神危機處理；開放住院患者使用通訊設備；社區支持服務不能斷；提供醫療完善配套措施，籲政府正視精障家庭在防疫政策下所面臨的生存危機。