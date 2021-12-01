為達到宣傳效果，請出后里區親善大使至台中各區進行活動巡禮，以下挑戰書方式邀請各區來挑戰。（盧金足攝）

麗寶福容大飯店的主廚，推出5道結合花卉及馬鈴薯的料理展示，將后里兩大特色完美融入菜色，達到色香味具全的美食饗宴。（盧金足攝）

后里區長賴同一表示，后里區花卉栽種，百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴遠近馳名，4、5日到后里與五大花藝裝置拍照、打卡當網美。（盧金足攝）

后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動「花漾舞后里、好事薯娛你」由后里區公所主辦，4日正式登場。（盧金足攝）

受疫情影響，新社花海及台中市國際花毯節今年雙雙喊停，民眾何處可賞花？后里區公所1日宣傳后里花卉與馬鈴薯，強調台中花卉還是能讓全台看見，后里區花卉栽種，百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴遠近馳名，4、5日到后里與五大花藝裝置拍照、打卡當網美。

后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動「花漾舞后里、好事薯娛你」由后里區公所主辦，4日正式登場，地點就在后里森林園區巨型機械花球前，邀請遊客鬥陣到后里賞花、吃美食。

后里區長賴同一表示，后里地區馬鈴薯種植面積約150公頃，年產量約3100公噸，獨特土壤及氣侯，終年都適合農作物栽培，為典型農業區，在地生產的馬鈴薯品質、鮮度深受好評。

今年活動多元化，為達到宣傳效果，請出后里區親善大使至台中各區進行活動巡禮，以下挑戰書方式邀請各區來挑戰，邀請大家來后里欣賞「正得時」的花卉和馬鈴薯。

后里區公所指出，該活動為期2天，有舞台表演、小農市集、插花體驗等多種精彩活動，並且只要在現場進行花球射門就有機會獲得美食品嘗、滾球挑戰可獲得精美好禮。

在花卉裝置藝術區以平安、健康、快樂、有錢與好運五大主題，以許願樹的方式呈現，期望在疫情後的時代能夠讓大家求得心中所求。

今日會場也邀請麗寶福容大飯店的主廚，推出5道結合花卉及馬鈴薯的料理展示，將后里兩大特色完美融入菜色，達到色香味具全的美食饗宴。