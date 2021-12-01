義守大學護理原住民專班和營養學系攜手到高雄美濃龍肚社區為長輩衛教，宣導健康飲食，由於當地長輩都說客家話，學生們為了深入地方服務，出發前積極學客家話，即便衛教過程曾笨口拙舌，但服務的熱忱打破文化隔閡，不僅服務長輩也拉近原民及客家族群的距離。

義大今年再度與龍肚社區合作，由護理原住民專班的學生負責帶領社區長輩們遊戲和運動操，讓阿公阿嬤們動起來；營養系學生以「地中海飲食」方式，教導長輩如何在飲食習慣與健康間達到平衡，讓他們能夠獲取正確觀念。

龍肚社區發展協會理事長劉蘭英特別前往義大校園，指導原住民學生講客家話，學生以客家話傳達衛教內容，用心服務讓長輩覺得親切又好玩，讓衛教不再是生硬的宣傳。

護理原住民專班3年級的陳韋允說，原住民語言及客語有不少類似發音，學習客語不僅多了解一種族群文化，也累積自己服務能量，服務客家長輩更是一種多元體驗，很棒的學習。營養系3年級的胡慈毓說，為了不讓語言成為阻礙，服務過程也會使用圖片來輔助說明，以達到衛教目的。

護理學系老師姚俞君說，帶領學生深入社區從事醫護衛教活動，不只希望他們可以和民眾面對面交流，重要是能讓年輕一代認識不同的文化。營養系老師鄭瑋宜說，學子走進社區為長輩服務，透過互動讓長輩願意吸收新知，這樣的成果也能激發學子對社區展現關懷。

義守大學表示，偏鄉地區長期存在醫療資源不均與專業人員不足的問題，義大希望藉各種課程與活動，培育優秀醫護人才，為深耕部落與社區發展盡最大心力。