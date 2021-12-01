草屯公所表示，寵物公園預計在12月底完工，目前正在進行收尾動作，也期待能盡快與民眾相見。（吳建輝攝）

草屯寵物公園基地面積約280坪，專屬的園區設有鋼構圍網，設施包括波浪棧道、水管屋、跳圈圈等等，讓毛小孩可以解開繩索盡情奔跑，放電。（吳建輝攝）

南投首座寵物公園，預計在月底正式啟用，草屯寵物公園就位在草屯演藝廳後方，公所為節省開支，將舊公園重新打造，斥資近百萬打造適合寵物的活動空間，讓毛小孩可以在公園盡情放電，草屯公所表示，寵物公園預計在12月底完工，目前正在進行收尾動作，也期待能盡快與民眾相見。

台灣少子化日趨嚴重，新生兒數量屢創新低，反而是飼養毛小孩的民眾日益增多，根據南投縣家畜疾病防治所統計，光草屯鎮施打狂犬病疫苗的犬貓就有5822隻，施打率約寵物登記的8成多，因此寵物公園對草屯來說算，不僅能提供一個友善的寵物環境，也讓毛爸毛媽多一個互相交流的好去處。

草屯鎮公所表示，草屯寵物公園基地面積約280坪，專屬的園區設有鋼構圍網，設施包括波浪棧道、水管屋、跳圈圈等等，讓毛小孩可以解開繩索盡情奔跑，放電，主人也不用擔心毛小孩會跑出圍籬，因為入口採雙開門設計，防止毛小孩自行闖出。

公所表示，該公園因為場地限制，相較適合中小型犬隻活動，讓毛小孩在公園內玩耍，毛爸毛媽則可以到樹蔭下乘涼，而公園也貼心設置清洗區，狗便袋箱，好的環境由公所提供讓鄉親使用，而環境的維護與整潔，也希望與鄉親一起來維持，提供一個乾淨衛生的友善寵物環境。

公所強調，目前公園已經進入最後階段，最快月中就能竣工，後續待完成驗收與整備後，希望今年底前能夠與民眾來見面，也希望能夠引進更多的創意思維，來活化更多場地，打造更多友善公園，讓草屯成為南投的友善動物指標基地。