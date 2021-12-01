四分衛親筆繪畫專輯殼套。（闊思音樂提供）

四分衛親筆繪畫專輯殼套。（闊思音樂提供）

四分衛相隔2年推出新專輯《轉轉轉大人》，主唱阿山笑說：「專輯名稱原本叫『轉大人』，但網路搜尋都是藥品的廣告詞，所以就加了動詞。」提起成為大人，阿山和吉他手小郭有志一同認為是「小孩出生」那一刻，一夕間成為爸爸有教育小孩和扶養的責任感；吉他手虎神則認為，包紅包給親戚、團員們的小孩才有成為大人的感觸。

對於「大人」這個詞，四分衛認為「懂人情世故、更有同情心和責任感」，是成為大人最有感的變化。阿山搞笑爆料，每當團員們聚會要付錢的時候，就會搶著稱呼對方「哥」，讓對方哭笑不得地成為大人，甘心掏出錢包買單。

拍攝專輯內頁時，四分衛邀請小朋友一起在全白的空間裡盡情揮灑創作，希望帶給大家「無論活到幾歲都要保有童心的初衷」；回想當天情形，四分衛笑說：「成為大人的過程中，最有感的還有體力衰退，當天拍完後小朋友活力滿滿，但我們卻各個精疲力盡。」

籌備新專輯時，四分衛親自拿起畫筆繪畫每一張專輯的殼套，阿山跟虎神回憶就讀復興美工時的校園生活，笑說：「以前交功課壓力很大都不敢亂畫，如果畫得太爛，老師還會直接把作品直接丟在地上。」四分衛將於12月12日舉辦《轉轉轉大人》新歌首唱會，特別聯手影音平台Gt TV進行線上直播，並於會後舉辦簽名會。