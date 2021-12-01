東南大學師生團隊研發的DNA存儲電極。（東南大學提供）

新華社1日報導，近日，東南大學師生團隊成功將該校校訓「止於至善」存入一段DNA序列，實現了DNA存儲技術的新突破。相關成果發表在國際學術期刊《科學·進展》上。

據東南大學生物電子學國家重點實驗室劉宏教授說明，大數據時代對更大容量、更快速度的資料存儲形式提出了更高要求，DNA存儲技術就是將生物DNA分子進行編碼，從而在DNA序列上存儲資訊。

「目前，國外DNA存儲技術路線多使用市面上成熟的技術和產品，DNA的合成與測序兩個環節是分開的，需要大型儀器設備，操作相對複雜。」劉宏說：「我們團隊立足自主開發，實現了DNA合成與測序環節的一體化，儀器設備也實現了小型化。」

劉宏指出，團隊改進傳統的化學合成方法，運用電化學方法，將東南大學校訓「止於至善」4個字「翻譯」為DNA序列，並存儲在電極上，隨後又成功讀取出來。

「國外主流DNA存儲技術路線目前面臨的一大障礙就是讀取難，動輒要將整個DNA序列測一遍，難以直接從中間某處開始讀取。而且操作過程需要液體試劑，其實並不方便。」劉宏表示，該團隊將複雜的DNA序列分別固定在不同的電極上，需要讀取某段資訊，找到對應的電極即可。

下一步，劉宏團隊打算徹底擺脫對液體試劑的依賴，研發全固態的DNA存放裝置。劉宏說：「DNA存儲和量子計算、量子通信都屬於前沿技術。我們致力於將電子資訊技術與生物學技術相融合，未來不僅在資料存儲領域，在病毒核酸檢測等方面也有可觀的應用空間。」