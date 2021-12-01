上海方由副市長陳通談「建築可閱讀、城市有溫度」。（摘自台北市政府轉播）

台北則由副市長蔡炳坤接棒談「故事在你身邊流動、台北無圍牆博物館」。（摘自台北市政府轉播）

眾所矚目的台北上海「雙城論壇」今登場，台北市副市長蔡炳坤今年化身導遊談「無圍牆博物館5＋3＋2＋1」，討論如何將城區文化串連起來，建構具城市文化品牌的大都會，上海市副市長陳通則大聊浦西、浦東之美，講述上海近代的綠色低碳建築潮流，打造真正屬於人民的城市。

本屆論壇共規畫2場專題演講，其一討論城市建築文化，上海方由陳通談「建築可閱讀、城市有溫度」，台北則由蔡炳坤接棒談「故事在你身邊流動、台北無圍牆博物館」，聊聊如何保存、整合獨有的歷史文化資產與觀光資源，將城市變成博物館。

打頭陣的陳通指出，建築是人類與自然互動的成果，是表達思想的科學性藝術，上海作為歷史悠久的城市，最早的地面建築始於唐代，後續慢慢演變成主要航運中心，隨著時代不斷更迭，上海幾乎囊括中國史上各時期的建築風格，被譽為萬國建築博覽會。

陳通笑說，若說上海浦西外灘之美，是美在悠久歷史和人文底蘊，那浦東陸家嘴之美，則是美在年輕時尚和國際風範，近期上海也正在推廣5個新城，推進建築的綠色化、低碳化及數字化轉型，相信在不久的將來，上海將創造更多新時代建築新傳奇，真正成為屬於人民的城市。

陳通表示，目前上海有156座圖書館、96家美術館、238家公衛圖書館、227座劇院和演藝新空間、134家A級旅遊景區，1056處優秀建築，歡迎旅客前來；希望上海和台北未來能持續以中華傳統為紐帶，講好建築故事，也期盼上海台北市民能持續進行文化交流。

接棒的蔡炳坤化身說書導游，帶嘉賓走讀台北無圍牆博物館。他笑說，台北具有3、400年歷史，是座充滿文化底蘊的城市，既是經濟文化樞紐也是國際性大城市，市府希望用生態博物館概念，從城區文化的在地認同、生活樣態及歷史文化出發，建構具城市文化品牌的大都會。

蔡接著細談老屋之美，雖然現今有許多特色獨具的新建築出現，但老房子有故事和溫度，今日所說的無圍牆博物館，是用綿密的捷運路網串接，具歷史感的老房子則座落其中，近期北市也展開「老房子運動」，攜手民間、企業一同修繕老屋，如今已達52處。

最後蔡提及無圍牆博物館「5＋3＋2＋1」，分別為5大歷史文化街區萬華艋舺、大稻埕、北投溫泉、城南台大及城北廊帶，3大新興藝文場域士林北藝、南港北流及信義松菸，2大山環水繞縱走則是台北大縱走、三貓，最後則是關渡好好玩這項生態藝術農遊，歡迎上海市民來做客。