73歲「綜藝大姊大」張小燕（小燕姐）的主持風格幽默又溫馨，出道68年陪伴不同年齡層的觀眾成長，並獲得金鐘獎終身成就獎肯定。近年淡出螢光幕的她，偶爾會透過社群平台分享生活，近日卻難得發脾氣，向盜用者開罵，引起熱議。

張小燕上月29日透過臉書粉專小編PO文，開頭就沉重地控訴：「這是詐欺的行為！」表示有不肖人士盜用張小燕和其母親的照片做商品廣告，為了避免混淆視聽，小編特地澄清：「小燕姐二十多年來都只為公益發聲，不會為任何商業廣告代言，希望粉專的朋友們不要相信不實廣告。」文末附上兩個生氣的表情符號，顯現內心正在怒火燃燒。

據悉，張小燕和母親被盜用的照片，是今年2月農曆春節連假時，她在社群平台公開的合照，向廣大的網友們拜年，並透露「我娘95（歲），仍然貴氣逼人。」想不到卻被盜用廠商盯上，拿來當自家商品的免費廣告，不少演藝圈星友得知消息，都浮出水面替張小燕打抱不平，像是楊月娥、郎祖筠、何戎大罵：「不可原諒」、「可惡！」、「詐欺和詐騙都不能被容許！」庾澄慶（哈林）也說：「可～惡～！消消氣！生氣會不美麗」李翊君、李芳雯則留言安撫：「小燕姐無人能取代，消消氣」、「小燕姐的好形象是最棒的，忠實的粉絲不會這麼容易上當」。