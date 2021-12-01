運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬馬、狗、牛、雞、羊的人2022年的事業運最旺，工作上有貴人幫助，賺錢變得輕鬆，存款順利累積，還能受到長官重用，有升官機會，過著順心的好日子。

▍1.生肖馬

午馬與寅虎「三合」，屬馬人明年貴人帶來幸運，成為有福之人，事業上將有很大的進步，工作前景一片光明，呈上升趨勢，升職、加薪不成問題，在工作領域受到貴人照顧，賺錢變得輕鬆，財源自己找上門，讓存款變得豐厚。

▍2.生肖狗

屬狗人2022年是發展事業的大好時機，有「三合貴人」庇佑，謀事可成，一帆風順，有「飛財」吉星入命，幸運無比，驚喜到來，多有意外的偏財，會有許多額外的收入，可說是旺上加旺，旗開得勝。

▍3.生肖牛

屬牛人2022年「八白左輔星」落入命宮，開啟走鴻運模式，心想事成，無論是上班族還是創業的人，都能好運多多，事業上機會多，工作順心，收入理想。還有「紅鸞」星動，能擁有美好的愛情，單身者有望遇見良緣。

▍4.生肖雞

屬雞人2022年是上天的寵兒，多得貴人幫助，在工作上輕鬆做出亮眼的成績，正財運非常旺盛，上班族不但收入豐厚，薪水有望提高，而且得長官器重。創業者大賺特賺，經營非常順利。生活中沒有煩惱的事情，諸事順心，快快樂樂。

▍5.生肖羊

屬羊人在2021年受到「衝太歲」的影響過得不太順遂，但在2022年會時來運轉，迎接令人羨慕的福氣和財氣。財運、事業運都有明顯提升，貴人來報喜，「陽德」吉星入命，之前的努力都能在明年得到滿意的結果。可在貴人的幫助下大有所獲，各方面的狀況都很理想。

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