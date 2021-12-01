蘇偉碩今下午在高雄出席「打狗英雄聯盟」舉辦的四大公投記者會，以高雄觀點來談公投案，另包括「重啟核四」公投領銜人黃士修等人也與會探討。（柯宗緯攝）

針對四大公投案，傳出綠營作戰策略傾向「南票北補」力拚不同意票過關。對此，反萊豬醫師蘇偉碩今（1）直批，把南部當票倉，濁水溪以南幾乎為綠營執政，握有行政資源，動員能力較強，雖然最後勢必回歸到藍綠對決，但中間自主公民的投票意向，才是左右結果的關鍵。

蘇偉碩今下午在高雄出席「打狗英雄聯盟」舉辦的四大公投記者會，以高雄觀點來談公投案，另包括「重啟核四」公投領銜人黃士修等人也與會探討。

蘇偉碩會後受訪指出，根據台北市議員羅智強日前做的民調，10月當時反萊豬民調較高的時候，那時高屏區支持反萊豬並不低，比例有52％，當中綠營支持者表明反萊豬也有一半，「所以並沒有那麼綠油油」。

蘇偉碩直言，濁水溪以南幾乎都綠營執政最多，手中握有豐厚行政資源，動員力比較強，就像在選總統大選，把南部當作票倉，綠營動員策略是如此，但最後還是得看自主公民的投票率。

關於公投案，民眾表現似乎呈現「南熱北冷」，蘇偉碩也分析，歐美等先進國家顯示，發展愈好的地方本來選舉投票意願會較低，因為原本生活就比較ok，而台灣北部較為都市化、人口比較疏離，南部人與人的關係比較緊密，動員系統較易交叉動員。

他觀察到，原本民進黨在屏東首場公投宣講，看起來也蠻冷的，後來有炒熱原因，是因為民進黨包裝成跟台灣安全有關，甚至影響台美關係，有牽動到綠營支持者最擔心的那一塊，很成功製造危機感，還模糊成政權保衛戰，已經失去公民投票的初衷。

他也樂觀看待公投案，他直說，目前核四案為正反兩方為五五波拉鋸，從高中生模擬公投投票則顯示，其他3個議題同意高過於不同意，顯示年輕人關心藻礁、萊豬，高中生比較沒有藍綠的問題，最後時刻藍綠各自歸隊後，影響公投選舉的關鍵就是中道、理性的專業力量來做決定。