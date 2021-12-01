英業達宣布子公司英穩達董事會決議聲請宣告破產，主因在於旗下逾22億負債無法償還，英業達副總經理游進寶強調，英穩達的虧損已經認列，並不影響母公司英業達的運作。英穩達主要從事太陽能電池片的生產銷售，但受到近年景氣不佳所影響，營運虧損持續擴大。

英業達副總經理游進寶表示，英業達代子公司英穩達宣布，今董事會決議聲請宣告破產，主要原因是，英穩達10月財務報表顯示，旗下資產已不足以清償逾22億負債，因此決定聲請破產。

英業達持有47.65%的英穩達股份，英穩達主要從事太陽能電池片的生產與銷售業務，游進寶說明，受到近年太陽能產業更迭快速，且國外競爭廠商低價競爭等因素，導致太陽能產業景氣不佳，英穩達雖縮減營運規模，但營運虧損持續擴大，因此英穩達董事會決議聲請破產。

游進寶強調，英業達已認列英穩達的累積虧損，因此聲請宣告破產，對英業達財務並無重大影響。英業達股價今上漲0.45元（或1.74%）收在26.25元。