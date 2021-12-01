涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的男友林秉樞，遭起底發現，2008年4月11日林與網路認識的24歲女子上陽明山，女子控訴他在荒郊野外打手槍，對她又摟又抱，提吿強制猥褻罪，士林地檢署調查後，以女子供述遭猥褻的汽車旅館地點前後不一，加上事後確有傳訊息給林，林又辯稱，他開車載女子下山時，曾說她太胖，女子不太高興，隔天才會挾怨誣告，檢察官以犯罪嫌疑不足，對林秉樞作出不起訴處分。

全案發生在13年前，林當時30歲，女子24歲，兩人利用網路軟體結識後，相約到陽明山。女子指控，林開車載她在市區繞圈，在車上撫摸她的手、臉頰以及親吻，到了晚上10點半，又到汽車旅館、陽明山等地發生猥褻行為。

但林秉樞表示，確實有到陽明山，只有在車上聊天，沒有去汽車旅館，更沒有猥褻行為，但途中曾以開玩笑口氣對說女子太胖，女子不太高興，隔天才會到警局提告，疑似為了報復故意整他。

檢察官考量，女子所稱的汽車旅館，警詢與偵查中所述的地點不一，事後還有傳訊給林秉樞「很想你」、「約時間見面」、「不要不理我，我願意見面」等話，並沒有情緒低落等反應，與常情不同，難用單一指述，認定林男有猥褻行為，因而予以不起訴。

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