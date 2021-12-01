國務青公投宣講 蔡英文：你們口才比我好，講話不需要用稿。曾薏蘋攝

蔡英文今出席青年部「會師！國務青」1218為未來投票記者會 ，會中「國務青」代表上台分享街頭宣講；身兼黨主席蔡英文總統致詞時打趣說，「我覺得你們口才比我好，至少你們講話不需要用稿」。

蔡英文說，走向街頭心理上要克服很大困難，面對不確定的群眾確實是很大一個挑戰，也是人生很大體驗，這個經驗是好的。

今天活動以年輕人為主，蔡英文致詞時，特別針對四項公投議題，年輕人最在意的「珍愛藻礁」議題多做論述；總統指出，這四公投確實影響台灣未來深遠，不論是國際能源轉型、民主深化等角度 。

她說，年輕人的參與是必要的，她聽到大家剛剛上台分享 ，發現都很精準掌握到論述，比他們講得還清楚。

她說，2020年有很多年輕人支持她，讓她能順利連任，很多年輕人是支持環境保護的價值，所以也不少人在這次藻礁項目當初簽署聯署書，「我們很重視這個訴求」，前幾天也帶了很多媒體去桃園，透過媒體告訴社會，觀新藻礁已經劃為保護區、中油也編保育藻礁基金等。

蔡英文強調，他們會用誠意溝通、調整，最後一定可以說服社會大眾，進而接受最好的方案，支持四個不同意、台灣更有利。