特斯拉周三表示，中國智庫 EV100發布的文章援引了特斯拉副總裁的說法，稱特斯拉上海廠今年可望實現年產50萬輛電動車的目標，然而這個報導是「不準確的」。

周三上午EV100在其微信官方公眾號上發表一篇文章，其中引用了特斯拉副總裁陶琳的說法。該文章表示，陶琳在接受訪問時稱上海廠今年可望達成生產50萬輛車的目標，且該廠供應鏈的本地化程度已經超過90%。

特斯拉一名代表向路透社表示，這個數字並不準確，但未進一步說明，僅提到了特斯拉的第三季財報，當中該公司表示上海廠的年產量可能超過45萬輛。

EV100隨後亦更新這篇發文，刪除了「50萬」這個數字，但保留陶琳對於上海廠供應鏈本地化已突破9成的說法。而這一點亦已獲得特斯拉代表證實。

EV100每年舉辦論壇邀請汽車產業高層齊聚一堂，以討論相關政策和市場情勢。

路透社在9月時曾援引消息人士報導，今年1至9月特斯拉上海廠的產量估計已達30萬輛。