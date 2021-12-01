台灣遠東集團在大陸投資企業因違法違規被依法查處一周後，董事長徐旭東11月29日投書媒體表示，反對「台獨」，支持「九二共識」，支持一中原則。大陸官媒、中央廣播電視總台《看台海》微信公眾號稱，徐旭東的表態，站在推動兩岸關係和平發展的正確道路上，值得肯定。但也有台灣網友質疑「表態後還會捐『台獨』基金嗎？」對於徐旭東的表態，評論稱，大陸「聽其言，更要觀其行。期望台灣遠東集團能正視既往、痛改前非，以實際行動取信兩岸同胞。」

評論稱，據台灣媒體披露，台灣遠東集團是民進黨最大的金主之一，還曾在台灣選舉中真金白銀地支持「台獨」頑固分子蘇貞昌。當前，在大陸依法懲戒「吃飯砸鍋」的「台獨」支持者時，台灣遠東集團董事長徐旭東公開表示反對「台獨」，說明他對以前支持「台獨」的錯誤行徑有了檢討，有改過自新的意願，這一點是順應大勢作出的明智之舉。

評論強調，台灣遠東集團想要得到兩岸同胞的真心認同，就必須徹底拋棄做「兩面人」、「變色龍」的幻想，不再支持「台獨」頑固分子，避免再讓自己成為「台獨」的幫凶。只有這樣，才能讓人相信徐旭東的表態是真的支持「九二共識」和一個中國原則，而不是為了維護在大陸利益使出的權宜之計。

評論指出，正所謂行勝於言。相對於台灣遠東集團董事長徐旭東的表態，大陸更注重著眼於未來，看他們的行動。一方面，他們要真正停止對台灣「台獨」分子的政治資金捐助，從源頭上打擊其謀「獨」囂張氣燄。兩岸民眾對「台獨」深惡痛絕，任何「兩面派」的行為都逃不過兩岸人民雪亮的眼睛。另一方面，他們還應發揮自身影響力，積極推動兩岸民眾和企業交流交往，帶動更多在大陸經營的台灣企業，堅決反對民進黨當局所謂兩岸「脫鈎」的卑鄙伎倆，自覺承擔起維護兩岸和平穩定的責任，真正造福兩岸同胞。

評論強調，堅持一個中國原則和「九二共識」，是攸關兩岸關係大是大非的問題，沒有任何模糊空間。大陸絕不允許台企幹「吃飯砸鍋」的事，這一態度是明確的、一貫的，任何妄想「說一套、做一套」來蒙混過關的圖謀都是絕對行不通的。

評論呼籲，大陸希望徐旭東能夠說到做到，大陸也相信，只要廣大台胞台企明辨是非、站穩立場，堅決與「台獨」劃清界限，就一定能抓住大陸提供的龐大機遇，實現自身更大發展。