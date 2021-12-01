2022台南市耶誕跨年系列活動，1日公布演唱會藝人名單。市長黃偉哲強調，今年的耶誕跨年演唱會「含金量」為歷年罕見，將有超強的金曲、金馬、金音、電視金鐘、廣播金鐘獎得主等5金卡司，相信將能打造出全台最好看的演唱會，建議外縣市的朋友提早訂好車票及飯店住宿，以免向隅。

2022台南市耶誕跨年演唱會「含金量」為歷年罕見，市府希望打造出全台最好看的演唱會。（洪榮志攝）

不過，黃偉哲也表示，今年耶誕跨年系列活動從本月4日起跑後，共有3場親子活動、3場演唱會，但「防疫最大」，萬一疫情擴大，或Omicron魔王病毒在台灣造成疫情影響，將會毫不猶豫改成線上直播觀賞。

台南市政府公布今年耶誕跨年演唱會的卡司，偶像街舞男團B.T.O.D特地到場表演。（洪榮志攝）

黃偉哲表示，除了已經公布的金曲歌后徐佳瑩、金曲最佳樂團動力火車和Matzka、甫獲金馬「最佳原創電影歌曲獎」的金曲歌后艾怡良外，還有入圍金曲新人與MV的新時代男歌手李友廷、入圍金曲的超實力女聲閻奕格、「超強國際創作大咖」Karencici、「華人樂團金曲歌姬」？te壞特等。

此次活動還邀請2024年有機會在世界最高水準運動殿堂嶄露頭角的偶像街舞男團B.T.O.D登台演出。由於霹靂舞已是2024奧運的指定項目，B.T.O.D代表年輕的街舞浪潮，其中團員Kenny為奧運霹靂舞的培訓儲備選手，此次則由其他4名團員淋雨、子賢、張龍、淇揚代表演出，4人今天還特地到出席市府的記者會，並與黃偉哲即興表演一段折手舞，炒熱現場氣氛。