農曆春節即將到來，萊爾富宣布，即日起到2022年3月1日，推出25萬個「五虎臨門開運福袋」，每包售價200元。福袋以喜氣磚紅色為底，搭配活潑俏皮、充滿朝氣的手繪五虎，還有漫天飛落紅包、錢幣等新年意象設計，營造應景年節熱鬧氣氛。

萊爾富推出開運福袋正好逢5週年，這次推出史上最多福袋獎項100台iPhone13系列，每包福袋內含1張抽獎券、6款隨機商品及1款獨家幾米商品。

抽獎券享有三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含特獎至十獎、Hi-Life購物金100元(行動折抵金)、商品折扣特價、商品免費兌換和異業優惠等超值獎項；第二重「序號抽汽車」則祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross (白)、特獎LV硬殼包。

第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達1億Hi點，以100％張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888888點(價值約4444元)。

此外，萊爾富自12月29日起，為延續開運福袋買氣，再推出不同玩法的「發財卡」，同樣每包售價200元，全台限量20萬包，售完為止。

發財卡設計內含一組保底的萊爾富50元購物金，消費者不僅可自由選購喜歡的門市商品，更不受消費滿額限制，實用性高，更幸運的民眾，最高還有機會刮中翻10倍的500元購物金。發財卡雖然比起開運福袋體積更瘦身，但獎品的內容反而更多元，有高達600種商品組合，可避免重複性過高的疑慮，加上隨時想吃，不限店點，於指定期限內皆可隨時兌換，還能刮到一般福袋無法放入的冰品、冷藏飲料等高單價商品，滿足現代人訴求的便利、實用與彈性等多元需求。