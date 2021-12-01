林秉樞移送畫面曝　大喊「沒有偷拍」：高嘉瑜傳很多照片給我

涉嫌對立委高嘉瑜施暴的43歲林秉樞，今（1）日凌晨遭警方拘提到案，林拒絕夜間偵訊，上午才由律師陪同接受訊問，下午3時50分偵訊結束，警方依傷害、強制、妨害秘密、恐嚇等罪嫌將林移送新北地檢署複訊。
移送時，媒體問他有沒有話要說？有沒有偷拍高嘉瑜？林秉樞說，「我講，我講，我沒有偷拍，高嘉瑜她自己有傳照片給我，高嘉瑜傳了很多照片給我！」
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