陸委會第4屆「eye臺灣win兩岸」短片徵選競賽的頒獎典禮暨得獎短片首映會，今（1）日在台北舉行。本屆競賽共有20部入圍作品，最後由參賽者CHU拍攝的作品「物流士，你的名字是父親」獲得首獎，以女兒的視角訴說籍貫廣東、緬甸成長、香港生活，最後來到臺灣發展的父親。陸委會邱太三主任委員出席頒獎典禮並頒發獎金新臺幣20萬元。

邱太三說，此次參賽作品雖然受到年中疫情影響而稍微減少，仍有123部作品參賽，非常樂見愈來愈多關心兩岸及臺港澳交流的朋友們，加入陸委會短片競賽的行列，用鏡頭記錄兩岸及臺港澳交流的感人故事，分享大家在臺灣這塊土地上的真情互動，也呈現出臺灣社會溫暖包容多元的面貌。

本屆首獎「物流士，你的名字是父親」，以女兒的視角娓娓訴說籍貫廣東、緬甸成長、香港生活，最後來到臺灣發展的父親，透過鏡頭記錄父親這位「異鄉人」，在臺灣生活打拚及對這塊土地的熱愛與認同，也讓各界看見臺灣社會的愛與理解。

邱太三說，陸委會扮演兩岸的關鍵角色，並稱對大陸沒有惡意，期許雙方透過交流、經貿、政策，創造互利互惠的環境。因為疫情等因素，過去兩年兩岸交流有阻礙、減少互動，今頒獎典禮透過各位參賽者的角度、視野，穿透很多人的心，也讓兩岸人民更加溫暖。