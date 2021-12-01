大陸冷氣團來襲，雲林沿海漁民2樣情！虱目魚養殖業者擔心入夜輻射冷卻效應，溫度可能降至接近10度，不敢大意全力防寒。烏魚養殖業者則說烏魚不怕冷，天冷烏魚子品質更好，今年養殖烏魚因量少，烏魚子漲了2、3成，最近大家都在搶收，趁價格好時出售。

根據中央氣象局資料，1至3日受大陸冷氣團影響，冷空氣較明顯，北部偏冷，其他地區因輻射冷卻效應早晚偏冷。雲林沿海漁民1日清晨即感受到冷氣團威力，雖然南部不像北部那麼冷，但大家不敢掉以輕心，一大早便開始進行防寒措施。

台西鄉丁姓漁民表示，雲林沿海地區虱目魚養殖大多與文蛤、白蝦混養，屬淺水池，虱目魚因無法在天冷時躲到深水區避寒，很容易凍傷甚至凍斃，所以每次氣溫下降，大家都如臨大敵，上個月初今年最早冷空氣來襲，已做過1次防寒準備，此次同樣嚴陣以待。

漁民說，目前傳統市場虱目魚1台斤約80元，價格還算不錯，有些養了2年的過冬虱目魚，是冬天熬煮魚湯進補的首選，價格更高，但也更容易凍傷，所以大家都開始設置擋風牆、抽取水溫較高的地下水注入魚塭，希望虱目魚不要被老天收走，賣個好價錢過個好年。

相對於虱目魚養殖業者，烏魚養殖業者則是樂觀面對，雲林口湖鄉為養殖烏魚大本營，王姓漁民說，去年受疫情影響，烏魚養殖數量減少，沒想到今年後期疫情趨緩，出現報復性消費，餐廳需求與送禮情況大增，烏魚子供不應求，價格水漲船高。

漁民指出，天氣愈冷烏魚卵品質愈好，最近因烏魚子價格看俏，大家都忙著捕撈烏魚取卵，再將溼卵加工製成烏魚子，預計要忙到明年1月底才會告一段落。