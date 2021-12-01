勞保老年年金給付之請領人如因出境超過2年，致戶籍經戶政機關逕為遷出登記者，只要檢具經我國駐外館處驗證之身分或居住相關證明，經審核通過者，即可按月續領年金，故戶籍遷出不影響其請領勞保老年年金給付權益。 勞動部勞工保險局表示，為正確核發勞保老年年金，每月會比對戶役政資料，若發現勞保老年年金請領人之戶籍經戶政機關遷出者，會主動發函通知請領人依《勞工保險條例》相關規定，檢具經我國駐外館處驗證之身分或居住相關證明文件，經審核通過，即可按月續領勞保老年年金。

若是請領人暫時未能檢送身分或居住證明文件者，所請年金給付會先停發，等到補送證明文件後，再一併補發停發期間之年金給付。勞保失能年金及勞保遺屬年金作法相同。此外，考量國人受疫情影響無法返國，勞保局對於離境之職業工會、漁會被保險人投保資格從寬審查，會扣除受疫情影響無法返國之期間，以保障勞工權益。