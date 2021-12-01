資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清日前受邀至財團法人智榮文教基金會舉辦的「2021醫療機構CEO論壇」致詞時指出，全球疫情在新型變異株Omicron肆虐下，依然籠罩不確定性，部分地區再度啟動嚴格入境管制，生醫產業也進入備戰以面對未來長期疫情。

而數位化程度和運用數位工具的能力，將有助生醫產業在市場環境劇變下取得優勢。劉鏡清認為，主要以數位化、虛擬化、分散化、和以客戶為中心為四大主流。

根據資誠調查，43％醫院表示2020年將遠距醫療用於心理科，有58％醫院表示2021年規劃將遠距醫療用於精神和心理科。另外，有53％使用者表示使用遠距醫療至少遇到一項問題，其中最多數使用者表示遇到技術性問題，其次是對使用視訊感到不自在。

而44％製藥公司表示2021年將在11％～25％的臨床試驗中採用互聯網數位產品進行遠程數據蒐集。有52％製藥公司表示2025年將在11％～25％的臨床試驗中採用這些產品；更有32％製藥公司表示2025年將在26％～50％的臨床試驗中採用。

全球疫情尚未結束，加速改變消費者與醫療體系關係，形成新生態系統。劉鏡清指出，有6項加速者幫助新冠時代醫療體系轉型，分別為虛擬化醫療、數據分析模型平台、修復供應鏈、重新定義風險、更重視影響健康的社會因素、還有醫療可及性。

劉鏡清強調，掌握數位轉型趨勢時，數位不是核心，客戶才是核心。組織機構導入數位化工具，不能以技術本身為考量，需以使用者和業務本身的需要為主要考量要素。數位工具唯有在和組織機構主要業務和核心策略相契合時才能發揮最大影響，而數位工具導入成功與否，更將取決於目標族群的使用體驗。從客戶端蒐集而來的數據，更要進一步轉化分析成為見解，才能進一步帶來效益提升，促成以客戶為核心的創新轉型。