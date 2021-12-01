資誠聯合會計師事務所指出，民眾因個人申報錯誤溢繳稅款，退稅請求權將從現行5年延長至10年，尚未確定案件皆可從優適用修正後規定。至於因稽徵機關錯誤而導致溢繳者，退稅請求權時效由「無期限」修正為「15年」。

但資誠強調，如果是判決已確定案件或不法原因，則無法適用退稅請求權新制。

立法院於2021年11月30日三讀通過《稅捐稽徵法》部分條文修正案，將溢繳稅款申請退還請求權延至10年，而可歸責於稽徵機關錯誤導致溢繳者，請求權時效由「無期限」修正為「15年」。此外，也提高逃漏稅之刑罰，由6萬元以下罰金，修正為1000萬元以下罰金，重大逃漏稅之最高罰金為1億元。

資誠聯合會計師事務所表示，如果是稅捐處分經行政法院實體判決確定者，基於尊重實體判決之既判力，不得再退還溢繳稅款。經行政法院審認屬逾期申請復查判決駁回者，非屬實體判決，仍得申請退還溢繳稅款。

另外，資誠指出，若為不法原因產生溢繳稅款，例如買賣不實發票、虛增營業額向銀行詐貸或營造業登記證提供他人不法投標開立發票等情形，同樣不能請求返還。