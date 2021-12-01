台灣機械工業公會為協助台灣機械產業轉型升級，邁向智慧製造及智慧機械，獲得經濟部技術處經費補助，與工研院攜手合作建置智慧機械雲平台，吸引美商微軟、日本三菱電機及研華等大廠加入智慧機械雲平台，智慧機械雲平台有23家店中店、152個APP，約千家廠商加入成為會員。今(1)日舉行智慧機械雲成果發表會暨商轉啟動大會，協助台灣設備製造產業邁向亞洲高階製造中心。

機械公會2019年提出推動智慧機械雲想法，獲得經濟部技術處支持，工研院在台中場域進行智慧機械雲概念驗證。機械公會2020年獲經濟部技術處經費補助，與工研院攜手合作，透過智慧機械雲科發計畫，在工研院、金屬中心、資策會及紡織所建立公版機械雲環境。2021年正式啟動智慧機械雲四年計畫，智慧機械雲提供生產製程一條龍服務。

工研院指出，美商微軟、全球前五大CAD應用軟體及服務商美商Autodesk、全球十大工業控制器大廠日商三菱電機、台灣工業電腦大廠研華及全球最大獨立模流軟體科盛等美日台三地大廠都加入智慧機械雲平台，提工不同解決方案的處方籤，帶動機械業者數位轉型，接軌全球供應鏈，協助台灣設備製造產業邁向亞洲高階製造中心。

經濟部技術處長邱求慧致詞指出，2021年台灣機械產業產值上看新台幣1.1兆元，出口值有機會超過8400億元。在中美貿易戰與疫情影響下，遠距工作與服務客戶，已成為企業必備的營運模式，智慧機械雲可以協助業者迅速建立數位化能力，提高我國的供應鏈韌性與應變能力，也是業者進入數位轉型的第一哩路。

邱求慧指稱，國內電路板設備商妙印導入設備狀態管理分析及參數後，為國外終端客戶提供即時監控與回饋，協助客戶建立跨國遠距服務，爭取到新南向大廠2.4億元訂單，也會紡織設備商台灣歐西瑪打造國內第一家智慧AI驗布機。

魏燦文表示，今年機械業是豐收的一年，也期待明年再豐收，他接任理事長以來，被名譽理事長柯拔希交付每年機械產業產值增加新台幣1千億元的任務。今年台灣機械設備產值一定會突破新台幣1.2兆元，惟新台幣匯率升值、原物料上漲及海運貨運飆漲，致使今年機械出口雖成長三成，利潤率卻減少，成為業者心中永遠的痛。他要延續柯理事長基調，再次呼籲政府，新台幣不能再大幅升值。

魏燦文指出，機械業的大數據透過智慧機械雲傳送，可以縮短時間，進入生產階段。

柯拔希以台灣智慧製造大聯盟會長身分，出席他擔任機械公會理事長任內推動智慧機械雲的成果發表，感觸特別多。他表示，機械業未來發展要朝向數位化及數據化，中小企業沒有能力推展數位機上盒，希望能在共通平台下載資料，希望跨領域整合資源，邀請電電公會及軟體協會等公協會成立智慧製造大聯盟，研華及鴻海也都參與。