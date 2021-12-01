今年底找工作再衝一波！台中市勞工局1日為協助市民就業，紓解廠商缺工需求，3日上午10時至下午2時，將在太平區公所舉辦廠商聯合徵才活動，邀請12家企業設攤招募人才，提供近800個工作機會，歡迎求職民眾把握機會，踴躍參加。

台中市勞工局長張大春表示，拚就業是後疫情時代市府最重要的課題之一，台中市長盧秀燕相當重視及關心市民就業問題。近期因國內疫情趨緩，持續受惠國際轉單效應，加上振興五倍券帶動市場經濟，許多企業紛紛擴增人力需求，勞工局亦持續辦理多場徵才活動，協助求職民眾順利投入就業市場。

張大春強調，疫情趨緩，民眾生活逐漸恢復正常，市府除協助民眾就業，經濟方面更結合中央振興券，加碼推動第三屆台中購物節活動，除現金獎項超過3億元，還有千萬好宅，促進消費同時也振興就業市場，歡迎全國民眾來台中找工作、來消費，共同拚經濟。

此次徵才活動涵蓋科技及製造業，除邀請天工精密、正証光及今口香等在地優質企業外，還包括世界封測大廠矽品精密及全球光學鏡頭領導大立光電，均提供上百個工作機會；另外，健身機大廠力山工業，更釋出薪資上看6萬元職缺，廣招焊接及沖壓技術人員，現場還有生管品檢、財會業務、設計製圖、CNC、機台操作，及各類工程師等職缺，將近六成薪資超過3.5萬元，求職民眾千萬別錯過。

台中市就業服務處提醒，求職防疫不鬆懈，活動現場設置體溫檢測及酒精消毒，請參加民眾務必自行戴口罩，如有發燒不適狀況，應即早就醫或於住家休息，請勿前往參加，如有求職需求，可先至台中就業網或台灣就業通瀏覽相關職缺及投遞履歷。