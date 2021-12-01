博晟（6733）受惠於一次性自體軟骨修補系統RevoCart與抗生素產品Minocycline帶動，前十月營收交出年增五倍佳績；董事長陳德禮1日在法說會中表示，除了擴增RevoCart通路與適應症外，內部正積極洽談歐美、東南亞及中南美的取證及授權機會，拓展營運版圖。

陳德禮表示，博晟旗下擁有「兩相軟骨修復植技術（產品名愛膝康，RevoCart）」、「骨生長因子（OIF）」兩大軟骨再生平台，今年初更合併韶宇醫學取得其脂肪前驅細胞萃取技術平台（簡稱：脂肪前驅細胞平台），完善產品組合，帶來更多應用與獲利的潛能。

新引入的「脂肪前驅細胞平台」具備醫療可近性高、細胞活性高及醫療風險低三大特色，優先瞄準退化性關節炎的醫療應用，其後亦可延伸到骨骼、肌肉、韌帶、軟骨等發炎及組織損傷修復之適應症，並可與博晟既有平台高度互補或延伸，進一步強化長期成長動能。

「脂肪前驅細胞平台」預計最快2022年Q4取證上市，可望成為博晟繼RevoCart後的第二成長驅動引擎！

另外，已取得藥證上市的RevoCart，至今已獲17家醫療院所進用並有19家正在申請中；博晟已與台灣骨科通路龍頭合作，加速銷售渠道的佈建，並同步擴充包括年齡層、部位及嚴重度等適應症的應用、與醫生團隊合作發表國際期刊提高能見度。預期2022年，除持續衝刺在台銷售外，博晟也將加速及深化中國的佈局，並積極洽談歐美、東南亞及中南美的取證及授權機會。

至於OIF平台則擁有兩個主要產品，BiG-001開放性脛骨骨折之一/二期臨床試驗正於台美收案中、於日本進行之骨折不癒合二期臨床試驗已收案完成；現也擴充齒槽骨增生適應症並於日本啟動二期臨床試驗之收案。

BiG-006腰椎椎體間融合已向美國申請一/二期臨床試驗，並持續洽談全球合作授權機會。

展望2022年，陳德禮表示，博晟將加速推進各產品線研發進度、探詢授權機會，日本骨折不癒合二期臨床試驗預計於2022年Q3公布結果，一方面將洽談授權並投資進入三期臨床試驗、加速日本取證，另一方面也將申請橋接日本二期成果並於台灣及中國展開三期臨床試驗，實現中長期業務目標。