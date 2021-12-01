徐若瑄出道31年，1日宣布將在明年5月7日首度登上台北小巨蛋舉辦個人第一場大型售票演唱會，她興奮說：「從出道到現在，勤勞又調皮搗蛋的我，斜槓很多，喜歡不斷的努力、學習、不斷的挑戰自己，表演跟舞台和我已經密不可分。音樂紀錄了每一個不同時期的我，也紀錄了我和歌迷之間的故事，如果我的任何一個時期或任何一首歌，曾經陪伴過大家，這個演唱會是為一直支持我的歌迷做的。」

不過現在疫情千變萬化，她的心情也曾經忐忑不安，但徐若瑄發揮百分百的「鋼鐵V」精神全力備戰，她說：「誰都不知道明天會發生什麼事！雖然這是我的第一場，但我也會當成是我的最後一場來唱。」更保證會以最佳狀態、最美姿態站上台北小巨蛋。

徐若瑄日前無預警在新加坡入院開刀，各界十分關心她的身體狀況，甚至傳出一些奇怪的謠言，讓她再次重申：「我的健康沒有亮紅燈，我的體力一直都很好哦，請大家不要擔心。」她表示日前因為子宮內肌腺瘤造成的貧血，是遺傳了媽媽的體質，10年前就有了，「這是和體質有關、無可奈何的事，我補了鐵質後已無大礙，我5月還要站上小巨蛋唱歌給大家聽」，而關於她懷孕臥床的原因「子宮頸閉鎖不全」是一種體質、以及之前「胃食道逆流」的情況是因為她力求盡善盡美、壓力太大造成，透過不停溫柔對自己喊話「不要求事事完美」後，目前已經復原健康，粉絲也不用擔心。