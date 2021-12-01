今天NBA上演一場「紐約內戰」戲碼，布魯克林籃網在杜蘭特奮戰40分鐘攻下27分、9助攻、5籃板，哈登貢獻34分、10籃板、8助攻，112比110擊退紐約尼克，15勝6敗繼續穩坐東區龍頭寶座。

雙方在上半場你來我往，互爭紐約一哥地位，尼克取得1分些微領先優勢。第三節成為整場比賽勝負分水嶺，尼克在長達5分07秒的時間內僅命中1球，籃網發動16比2攻勢逆轉超前，並且取得雙位數領先優勢。

決勝節，尼克硬是扭轉劣勢反超比數，緊接著雙方互換領先，直至最後1分37秒，殺神降臨，杜蘭特在哈登助攻下跳投得分，緊接著蘭道爾發球失誤，杜蘭特罰球破網，籃網領先3分，蘭道爾將功贖罪，佛尼耶三分線外得手，最後17.7秒尼克110戰成平手。

最後2.2秒，哈登出手時製造米契爾羅賓生犯規而站上罰球線，罰球對於哈登而言猶如喝水般簡單，穩穩罰進2球，尼克在沒有暫停的狀態下只能從後場發球，佛尼耶倉促出手沒中，籃網在驚滔駭浪中驚險奪勝。

籃網除了杜蘭特與哈登外，米爾斯10分，卡麥隆湯瑪斯14分，籃網攻守數據都不如尼克，唯獨罰球線25罰22中，比尼克多了11分，這也成為勝負關鍵。

蘭道爾24分、9籃板、8助攻，柏克斯25分、5籃板、5助攻，羅斯16分、9助攻、5籃板，佛尼耶13分，奎克利12分、7籃板。