英國房地產公司預估，明年英國住宅房地產價格將上漲5%，但是倫敦房價表現將遜於全國趨勢。

英國房價在去年封鎖管制期間大幅飆升，與其它大型經濟體一樣，人們在家工作上班，對空間需求增加，以及購屋稅的降低，都推升了房價。

Rightmove房地產主管Tim Bannister說，隨著2022年逼近，每個房地產銷售公司的待銷售房屋庫存來到有史以來新低，而買家需求依然很強烈。

最新數據顯示，在截至9月的一年裡，英國房價上漲了11.8%。

Rightmove表示，由於近期房價上漲以及家庭可支配收入受到更大擠壓，預計明年房價漲幅將放緩。

Rightmove表示，它預計倫敦以外的地區的價格上漲幅度將最大，比如英格蘭西南部和中部，以及蘇格蘭。這些地區的房價原本就低於首都。

Rightmove為英國最大線上房地產公司，為英國FTSE 100指數的成分股之一。