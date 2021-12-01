大陸一名網紅攝影師鹿道森（本名：周鵬）上月28日，在微博發表疑似「遺書」的內容後就失聯，朋友看了非常擔心，動用各種管道尋人，今(1日)早警方在浙江舟山朱家尖附近海域，尋獲到他的遺體，消息一出讓網友都相當不捨與難過。

11月28日是鹿道森的生日，他在微博寫下「無需為他立碑，只願玫瑰年年為他盛放」，並發表長文表示「這是最後一次這麼介紹自己了」，文中透露他從小就受到霸凌，因為禮貌又乖巧，加上看起來像女孩，因此在學校被霸凌、語言暴力、被欺負等。

而從小寄宿在各個親戚家的鹿道森，終於可以和父母團聚，卻又是另一個傷害的開始，成長過程充滿爭吵，父母也只在乎金錢、名利、地位，卻從沒人關心他是否幸福、快樂，讓他壓力非常大，「我只是想要一個溫暖的家，想要被愛，可為什麼就這麼艱難？」

他坦言自己的死和任何人無關，也不想去怪別人，他也不是想哭訴自己多不容易或多難，只是想更多人知道「愛，永遠是最重要的」。而因為鹿道森連日來不僅退租房子，還把攝影器材送人，並打包行李寄回家，讓朋友都擔心他有輕生傾向，因此趕緊報警。

警方定位他的手機，發現他最後位置在舟山朱家尖南沙情人島碼頭，就立刻前往現場尋人，今(1日)早「浙江-舟山公安」微博發文，「在朱家尖附近海域發現一男性遺體。經家屬辨認，遺體是近日失聯的網名為『鹿道森』的微博博主周某（26歲，貴州人）警方通過現場勘查、法醫鑑定，排出他殺」。

鹿道森是一名獨立攝影師，平時在上海、杭州接案拍攝，攝影作品也曾被時尚雜誌VOGUE收錄，而他過世的消息傳開後，也讓網友相當不捨，希望他在另一個世界能夠開開心心的。

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