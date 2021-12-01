台中市第二分局前往轄內知名薑母鴨店，協助店家建立酒後代駕及計程車接送名冊，並向來店客人宣導聚會宴飲酒後勿開車。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

寒流來襲各地有感轉冷，天氣一涼民眾喜歡進補，火鍋及藥膳店開始大排長龍，加上新冠肺炎疫情已漸趨緩，民眾出門聚會活動頻繁，中市警二分局特別前往與轄區內的店家宣導合作，更協助店家建立酒後代駕及計程車接送名冊，以確保民眾歡樂聚餐以外也能夠安心到家，讓店家直呼「就感心A」。

台中市第二分局前往轄內知名薑母鴨店，協助店家建立酒後代駕及計程車接送名冊，以確保民眾歡樂聚餐以外也能夠安心到家，並向來店客人宣導聚會宴飲酒後勿開車，民眾看到警察親自前往店家宣導酒駕防制，除了讚嘆警察貼心外也更提醒自己對於酒駕不能存有僥倖心態。

警方剛柔並濟除柔性宣導外，亦加強執法取締酒後駕車，「酒駕零容忍」是不容退讓的底線，針對轄區易酒駕的路、時段規劃專案勤務，更強調不定時、不定點的區域巡以加強巡查，另警方特於轄內重要路段，編排「移動式測速照相」勤務，希望藉此達到嚇阻作用，避免民眾車速過快導致交通事故的發生。

大市警二分局長陳家銘表示，現民眾對於酒後不駕車已是社會共識，但有可能疏忽「隔日醉」的情形，隔夜宿醉及時食用含酒精料理亦會造成的酒駕是容易輕忽的部分，提醒民眾酒後三巡一定要經過充分的休息及多補充水分，才能避免宿醉駕車的情形，警方亦會加強執法守護民眾安全回家的路。

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