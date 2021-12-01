農委會主委陳吉仲1日宣布，與國內23家電商業者合作，在「台灣農產嘉年華」網購平台設置「好釋連蓮」專區，並自即日起至2022年3月底，用網購挺農民，不但滿千送百，還可參加雙周抽好禮、每月抽台東溫泉住宿旅遊券等贈獎活動。

陳吉仲指出，若在農曆年節前的2022年1月30日前購買，還可以登錄發票加碼抽價值888元的農遊券。

陳吉仲指出，去年2月大陸暫停輸入我鳳梨後，在加工業者、平台通路業者全部總動員組成了國家隊下，一起度過了難關，沒有受到任何影響，加上內外銷獎勵都啟動下，維持了好的價格，今年9月大陸又暫停鳳梨釋迦及蓮霧的輸人，因此推出網購挺農民的活動。

農委會指出，國產蓮霧主要量產期為每年11月到翌年4月，由於味道清香、甜脆多汁，富含膳食纖維及維生素，一直以來深受民眾喜愛。至於鳳梨釋迦的主要產期為每年12月至翌年3月，有著果實大顆、果肉Q彈且甜中帶酸的特性，以往以外銷為主。

農委會指出，今年受到外銷大陸受阻的影響，除了積極開拓外銷新興市場與冷凍鳳梨釋迦新產品外，也透過國內多元行銷與加工加值利用，化危機為轉機，穩定產地價格與確保農民收益。

農委會表示，2020年2月與國內電商業者合作成立「台灣農產嘉年華」網購平台以來，越來越多消費者透過網購買國產農產食品，農民也因此受益，隨著鳳梨釋迦與蓮霧生產季到來，以及大陸暫停我釋迦及蓮霧輸入，因此推出「好釋連蓮」專區，用網購挺農民。