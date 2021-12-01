四大公投進入最後倒數階段，國民黨主席朱立倫今天在中常會下達動員令，要求全黨總動員，發揮團隊力量推動公投過關，不過，會中有中常委對於部分縣市長對公投持保留態度表達不滿，像一盤散沙，朱對此緩頰說，他到各地宣講時，縣市首長都有陪同，希望大家不要中了民進黨分化的計謀。

朱立倫下午主持中常會時特別指出，從12月1日開始到12月18日公投當天，全黨要全力總動員，這段時間全台舉辦的公投相關活動，要透過各地的黨代表、中央委員、中常委及民意代表，大家一起動員。

朱立倫提到，12月12日在自由廣場將總集合開始遊行，當天遊行的目標包括行政院與民進黨中央黨部，一定要表達民眾的心聲，也結合民間的社團一起來；另12月17日晚上同樣在自由廣場舉辦為民主守夜活動，邀請常委們一起參與。

據悉，有中常委認為在公投攻防階段，執政縣市的首長不能角色不明，但也肯定雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱辭去選委會主委，全力拚公投；也有常委認為民進黨把公投視為政權保衛戰，國民黨沒有個人英雄主義的空間，不能一盤散沙，有些縣市長和民代警覺性不足，大家應該共同作戰。

國民黨團書記長陳玉珍則在會中提醒，對公投不容樂觀，雖然領先很多，但持續逼近中，有少部分縣市長首長對公投態度不那麼明確，一定要讓所有縣市首長站出來，不能輸了這場戰役。

隨後，朱立倫幫縣市首長緩頰，他舉例到各地宣講時，縣市首長都有陪同，比如金門縣長楊鎮浯、馬祖縣長劉增應、台東縣長饒慶鈴等，並強調各地宣講都是總動員的狀況，不要中了民進黨的計。