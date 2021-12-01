2021年全台唯一地方公投在新竹市，針對大新竹飲用水源長期存有工業廢水及家庭汙水汙染風險，盼訂定廢汙水管理自治條例，喝好水乾淨聯盟與其他公民團體1日在頭前溪隆恩堰左岸高灘地舉辦四方匯流護水源活動，現場有民進黨、時代力量、台灣民眾黨及勞動黨民代現身，跨黨派齊發聲，盼催出地方公投票數。

台灣乾淨水行動聯盟在四方匯流護水源活動重申訴求，希望訂定廢汙水管理自治條例，輔導及杜絕廢汙水混入飲用水及灌溉水取水口上游，確保人人享有乾淨水。此次新竹市民可領取全台唯一的地方公投選票，台灣乾淨水行動聯盟希望把36萬選民喝到乾淨水及守護食安的決心展現出來。

台灣乾淨水行動聯盟呼籲新竹市民在1218出來投出第5張地方公投選票，同意訂定廢汙水管理自治條例，聯盟理事長彭桂枝指出，在4大公投一片混亂之下，希望實質回歸公民投票的意義，尤其公民投票跟生活息息相關，是公民重要的工具，告訴執政單位、民代，公民真正在乎的是什麼。

此次有多黨派跨界站台，時代力量黨主席邱顯智指出，頭前溪中上游有工業廢水排入，造成新竹人身體危害，他與黨內議員們站出來，希望讓公投順利過關，也會努力到街頭宣講。

台灣民眾黨立法委員高虹安也表示，民眾黨持續與乾淨水聯盟合作，希望透過政黨力量，催出地方公投投票率，許多新竹在地青壯年民眾對此議題關心，民眾黨也會以民主戰車的方式宣揚公投理念。對於多個黨派連袂站台，高虹安表示在很多中性的議題上，跟其他黨派都有合作空間，像喝好水既無政治意涵也沒有意識形態介入，台灣最美的風景就是大家一起跨黨派合作推動議題。

民進黨籍議員曾資程與李妍慧則說，頭前溪橫跨新竹縣市，廢汙水不是單一縣市可以解決處理，據了解，大部分排放源頭來自上游，下游的新竹市能做的有限，專管處理排放是未來重要方向，這條路要大家公同努力，讓公投票數突破門檻，希望乾淨水公投能夠成為新竹市第一個成功通過的公投法。