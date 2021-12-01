昨天是民進黨故前黨主席黃信介忌日，前民進黨主席施明德今在臉書表示，昨天赴黃信介墓園祭拜提到，據可靠人士告知，最近民進黨中有些臥底者，也學椪柑（江鵬堅）的告白，「找他們信任的神父告解了，這也是另一種懺悔，只是不知是否有包括上述那個『奸巧者』」？

施明德今在臉書發文，昨天是黃信介忌日，他去「信介仙」墓園聊了不少話。提到這一年，他仍舊很用心用力地撰寫回憶錄。過幾天，就會出版「這個人」的回憶錄第一冊（1962-1964）：《死囚》，並重新出版美麗島大審的答辯狀全文《施明德的政治遺囑》1980。

他說，「筆，是我一輩子最喜歡使用的武器」。「您一定記得，當年美麗島政團時代的重要宣言，您都叫我執筆的」。

施明德說，這五年多，他仍然用筆寫下八十幾萬字的回憶錄了，其中有黃信介的一些真實記錄。奮鬥者的足跡，值得後人審閲。一個不珍視史料的國族，很難長存於世。

他還提到，昨天跟在墓園跟黃信介說，「以前，我們常常私下談到的美麗島大審律師們的『真實身分』，最近我已公開透露江鵬堅先生的調查員身分了，並肯定他勇於告白的行為，替台灣歷史謎團留下一絲芳跡」。

他說，「至於『某先生』，就是您也是說的那位『尚奸巧的人』，早已是眾所皆知的，他仍然用他的奸巧，狡稱『要告』，『要委託律師提告』，事實是他根本不敢控告，以免公然赤祼於社會，無法再享『亨通之仕途』」。

他還說，沒有廉恥心的人，常能享受一生榮華富貴。「您知道，我不玩陰謀，也不引蛇出洞。但是。如果還有蛇要主動挑釁，我口袋裏真的還有艾草、雄黃⋯⋯」。

施明德說，在那個恐怖的年代，台灣人往往得出賣靈魂，才能飛黃騰達。其實已經蠻可憐了，沒有尊嚴地隱藏「身分」活一輩子。「這些話，今天在您墳前，我都向您報告了」。

他說， 如果他還能活到明年，「仍會帶妻女、再煎一尾虱目魚給您。那是在看守所裡大審時期，您常常會隔著走道對我大吼的：『施總乀！煎一尾虱目魚來一乀哦！』」