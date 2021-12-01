婦女疑癲癇發作跌坐車廂 捷警第一時間神救援

北市捷運上月12日傍晚發生60歲婦人無力癱坐車廂地板，捷運警察第4分隊分隊長黃子豐正巧因查勤站在旁邊，看到婦人喊著「我吸不到氧氣、吸不到空氣」，立即蹲下詢問，得知可能是癲癇發作，列車進站時立刻將人攙扶下車，並在月台稍作休息安撫情緒。

捷警分隊長黃子豐案發當天5點多，擔服查勤勤務，在北門站時發現年約60歲婦人推著電動車，車輪卡在列車的月台縫隙，婦人使勁推進車廂，但因車輛搖晃，抓不住走到欄杆，並稱「我吸不到氧氣、我吸不到空氣」，一旁捷警見狀，隨即屈膝以雙手攙扶婦人背部，避免頭部撞擊地面，並按下緊急對講機通知司機，抵達中山站後立刻協助到月台休息，陪同前往充電區讓電動車恢復功能。

捷警表示，類似協助旅客處理身體不適案件，自去年10月到今年10月間，共計有95件救護案件，佔為民服務案件數的34％，警方呼籲，若感覺身體不適可立即向站務人員或保全請求協助，或按下緊急對講機求助，避免因氣候變化導致身體病症復發而導致憾事。