天氣變冷，入夜後溫度更低，合歡山今年入秋後初雪可能提早報到。太魯閣國家公園管理處、公路總局與花蓮縣政府，預計月底實施合歡山雪季交通疏導管制，為期60天，包括台14甲線大禹嶺、武嶺及翠峰路段。其中，轉彎易打滑的武嶺至合歡山遊客服務中心路段，嚴禁靠山崖側停車，警方加強取締。

今晨6點14分合歡山氣溫0.5度，雖未降雪，但高山上仍可嗅出空氣中的冷冽氣息。圖為武嶺亭遊客絡繹不絕。（王志偉翻攝）

中央氣象局昨清晨6點14分監測，合歡山氣溫0.5度，因水氣、氣溫不足未降雪，但下周冷氣團到，估下周三晚上到下周四清晨最冷，合歡山有機會降下今年入秋後初雪。縣府因應合歡山交通狀況，12月31日至明年111年2月28日，進行60天交管。

交管路段有台14甲線公路大禹嶺經小風口、合歡山遊客服務中心、武嶺、昆陽、鳶峰至翠峰路段，在春節連假、每周例假日是雪季管制重點期間，警方將工作重點放在交通疏導勤務，及支援車輛故障救援，公路單位也啟動通報機制，各醫院醫護團隊將派駐高山，成立緊急醫療站，守護遊客安全。

太管處表示，若遇下雪、積雪或路面結冰時，依公路主管單位發布交通管制資訊，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行，剷雪完成後，再視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行；若沒有下雪、積雪時，則實施交通疏導。

警方提醒，在台14甲線武嶺至合歡山遊客服務中心路段，易塞車，也因坡陡彎急且路面極易結冰，靠山崖側禁止停車，將會加強宣導、取締。

至於明年春節連假，台8線中橫公路交通部分，在2月2日至2月4日，中橫天祥至秀林鄉富世村部分路段，及太魯閣口至天祥，及舊台9線太魯閣橋北端至錦文橋北端，都將實施分時段交通管制。太管處春節推出免費遊園專車，提供旅客搭乘。