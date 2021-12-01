中華職棒總冠軍系列賽正熱烈開打，台中地主隊中信兄弟移師台南棒球場征戰，氣勢如虹，目前已奪3勝，再取1勝即奪得總冠軍。台中市政府運動局表示，1日晚上6時35分將在台灣大道市政大樓前廣場舉辦賽事直播，歡迎民眾一同集氣為中信兄弟加油！

運動局指出，今年中職總冠軍系列賽由中信兄弟與統一獅隊再次爭霸，昨晚第三戰中信兄弟以7：4勝出，取得3連勝，今晚有機會奪下總冠軍。昨晚低溫下兄弟球迷熱情不減，府前廣場聚集相當多觀賽民眾，運動局長李昱叡也到場一同為中信兄弟加油，市府也安排熱血應援團，帶動球迷高唱應援歌曲，最終兄弟隊奪下第3勝，球迷紛紛雀躍歡呼。

運動局提醒，觀賽民眾須持續落實防疫措施，務必戴口罩並注意室外保暖，可多搭乘台灣大道專用道公車或捷運於「市政府站」下車，或利用公共自行車iBike前往，市府周邊設有多處iBike車位可供停放。