民眾出入，不用再繞路，斥資1億9560萬元的大里公園街（東湖路至東南路）道路打通工程，已順利完工，12月1日舉行完工祈福典禮，台中市長盧秀燕出席指出，今後居民出入不需再繞道，不但縮短10分鐘路程，也有助強化大里、霧峰地區的聯外交通。

斥資1億9560萬元的大里公園街（東湖路至東南路）道路打通工程，已順利完工。（黃國峰攝）

台中市長盧秀燕表示，「完成後四通八達，民眾不用繞路」，這裡原本荒草一片，地方民眾透過議員向市府爭取道路打通，編列了將近2億元的預算，進行徵收與工程施作，其中有1560萬元部分，感謝內政部營建署補助，減輕市府負擔，市府則自行編列1億8000萬元。

短短210公尺大里公園街（東湖路至東南路）道路打通工程，已順利完工，居民出入不需再繞道。（黃國峰攝）

盧秀燕指出，大里地區，近兩年越來越繁榮，交通越來越擁擠，多一條道路可達到交通紓解效果，也讓當地民眾不再繞道而行，不但縮短10分鐘路程，也有助強化大里、霧峰地區的聯外交通，當地也會比較繁榮，感謝民意代表支持與建設團隊努力，完成地方心願。

建設局長陳大田指出，此工程預算總計1億9560萬元（含工程費1260萬元、用地及地上物補償費1億8300萬元），今年1月進場施作、9月初通車，不但讓區域得以整合，串連台中軟體園區及自行車道，提升大里交通、產業服務水準外，也新設雙向側溝、路燈及號誌設施，讓行車更安全。

東湖里長賴樹清指出，公園街是台中軟體園區聯外道路之一，以往東南路要到東湖路，短短的210公尺未打通前，民眾得繞路小巷，道路狹窄，周遭里民出入不便外也非常危險，現在新闢的公園街路寬12米，完工後至少省了10分鐘，讓通行更方便。