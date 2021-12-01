高嘉瑜遭暴打！徐巧芯起底林秉樞「就是塔綠班」 質疑背後資金來源有貓膩

民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞暴力脅迫，近期有個ptt帳號為「CrazyWinnie」的網友在八卦版上貼文「高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」，稱高並無遭軟禁，還直指自己手頭有更多證據，若丟出來會很難看。國民黨台北市議員徐巧芯1日質疑該帳號是「塔綠班」，甚至與林秉樞有「聯結」，但背後有多少網軍、資金來源仍不得而知。

徐巧芯下午接受媒體聯訪時指出，外界俗稱的「塔綠班」都匿名在網路上帶風向來攻擊異己，雖然她目前無法證明「CrazyWinnie」就是林秉樞，但她質疑，該帳號多次在網路上爆卦，對政治人物進行匿名攻擊，攻擊的對象包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，甚至包括部份民進黨的派系，又以攻擊台南市長黃偉哲為大宗。

徐巧芯接著說，她懷疑林秉樞長期住在旅館，恐和經營網軍有關聯，因為做網路、經營ptt最重要的是IP，為了不讓行蹤被追蹤到，可能需要居無定所，但這只是她的懷疑，尚未證實，但「CrazyWinnie」的行為就是網軍，那背後資金來源是什麼？

徐巧芯表示，她查過「CrazyWinnie」在選舉的舉動，發現該帳號時常帶風向，該行為無疑就是塔綠班，這人背後並非一個人單方面就有這種能力，一定有資金才可能養網軍，她想知道一個被ptt起底的網軍帳號，和林男聯結後，「到底背後有多少網軍，資金來源是什麼？可以一個月負擔旅館的5萬元租金。」

身為林政治大學的學妹，徐巧芯感嘆，這件事讓她非常火大，她建議學校要立即處置，且據她所知，林私下風評並不好，聽說時常會送禮物給老師討好對方，若校方若能對此即時處理，可以維護校譽，也可以讓學生安心。

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