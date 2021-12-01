天氣轉冷，不少人到好市多添購毛毯，但有網友反應，她回到家把毛毯清洗烘乾，不料被子狂掉棉絮，光是清理就花了她1小時的時間，一起洗的衣服也全毀，讓她氣的回賣場退貨，文章一出也吸引不少苦主留言痛訴「花錢找罪受」，但有網友認為是洗滌方式錯誤。

網友反應，她回到家把毛毯清洗烘乾，打開驚見毛毯、衣服都是棉絮，一摸手上都是毛，讓她相當傻眼。（翻攝／臉書社團COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

該名網友在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文反應，日前在好市多買了一款毛毯，洗好烘乾只見毛毯、衣服都是棉絮，一摸手上都是毛，讓她相當傻眼。

原PO補充，毛毯洗滌的時候有套洗衣袋，但把衣服和毛毯一起拿去外面烘乾後，竟發生這樣的狀況，衣服全毀就算了，還浪費她1小時的時間清理，讓她氣憤回好市多要求退貨。

文章一出立即引起兩派網友爭論，有苦主出面表示，「我也買一件，一樣的情形，花錢找罪受」、「洗3次還是會掉」、「一樣的情況，沒退也不會再購買」、「這款毛毯的品質不良確實有問題，我也不敢買了」。

不過也有網友認為，是洗滌方式錯誤，「毛毯是不能用烘乾的」、「毛毯不要高溫烘乾，它是聚酯纖維啊」、「會建議一般毛毯、被子不要跟衣服一起清洗，洗劑用量不一樣，洗衣業路過」。對此原PO強調，去年她也有買另一件毛毯，但掉毛情況沒有那麼嚴重，並說明發文用意是反映Costco毛毯品質，與洗滌方式無關。