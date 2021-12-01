有暴食症的24歲姜姓女子，自今年3至4月期間，在租屋處、辦公室及朋友家等處，近月共叫外送餐點「foodpanda」38次，總金額1萬2159元，全部盜刷張姓友人的信用卡，其中有單日就叫13次、4000多元的離譜紀錄，張姓友人接到信用卡帳單發現被盜刷而報警，警方循線查獲，將姜女依偽造文書罪起訴。

張姓女子在大一迎新認識的向姜女，曾北上找姜女玩，並向她借用手機，以自己的信用卡透過網路購物付費，而所輸入的信用卡資料卻未刪除，即將手機歸還姜女。

多年後，姜女自今年3月17日至4月14日期間分別在住處、上班處所及朋友家，透過「foodpanda」（富胖達公司）的送餐業務應用程式，利用張女的信用卡資料狂刷訂餐，近月期間共12天有訂餐，全部訂38次，總金額為1萬2159元，單筆金額從百餘元到1000多元不等，令人驚訝的是其中有單日就叫13次、總金額4126元的離譜紀錄。

張女接到信用帳單才發現遭盜刷，提出交易明細及爭議退款申訴書等資料，向警方報案。警方循送餐地點等線索追查發現查獲。姜女到案坦承犯行，供稱，她因有暴食症，才會狂訂餐點吃，能吃得下的都吃下肚了。

事後，姜女與張女達成和解，並賠償損失，張女撤銷告訴，因偽造文書罪並非告訴乃論，檢方將姜女起訴。