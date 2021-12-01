東亞超級聯賽組織今天發出消息，2022年將與B.LEAGUE、KBL、PBA和P.LEAGUE+等各國職業聯盟籌辦東超全新的泛區域主客場賽事，並且在香港特區培養一支頂級大中華區球隊。2022年10月起由8支頂級球隊參賽，爭奪100萬美元總冠軍獎金。

東亞超級聯賽與全球籃球監管機構，國際籃總（ FIBA） 簽訂了為期10年的協議，每周將匯集該地區頂級聯賽中的8支亞洲頂級球隊參賽，參與賽事的8支球隊將分成2組，每組4支球隊，以循環賽的形式進行小組賽。 2022年10月至2023年2月間，每支球隊都會和同組的其餘3支隊伍進行主客場比賽，每小組共6輪，合計24場小組賽比賽。每週三晚間將進行2場比賽。各小組排名前2位的球隊將晉級4強，最終獲得參加2023年3月舉行的4強賽及冠軍賽的資格。

4強賽的對決將安排在周末進行，一同舉辦的還有音樂節以及各種各樣的球迷互動活動。 4強賽的辦賽地點將會每年更迭，首選東亞地區首屈一指的大都市。

B.LEAGUE、KBL及PBA的上季冠亞軍將直接獲得參加東超比賽的資格，而全新組建的香港灣區晉裕鳳凰，以及來自台灣P.LEAGUE+ 的冠軍球隊，將代表大中華區出戰。

東超也得到了眾多國際籃球名人及知名投資者包括品牌大使及戰略咨詢等層面的投資。相關人士及機構包括前NBA球星貝倫·戴維斯（Baron Davis）、慈世平（Metta World Peace）、尚恩·巴提耶（Shane Battier）和著名經紀人比爾·達菲（Bill Duffy）在內的眾多頂級體育產業人士，還有雷恩集團（Raine Group）等以體育投資為業務重點的藍籌機構，以及亞洲頂級家族企業與個人。

繼 2017-2019年成功舉辦4屆大型邀請賽后，包括2019年的「非凡12」賽事，在36個轉播平台上收穫了1.17億的收視率。東超很自豪能夠邁出下一步，提升亞洲籃球水平，成為亞洲首屈一指的泛區域聯賽，以及數位世界中最多產和最有活力的亞洲籃球故事說書人，為我們佔多數的 Z 世代和年輕千禧一代粉絲提供獨家內容。