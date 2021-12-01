立法院衛環委員會立委蔣萬安、陳玉珍、蔡壁如、鄭運鵬等人、環團、在地里長齊聚，1日至觀塘工業區開發及第三天然氣接收站考察。大潭里里長彭明聰怒斥「大潭里已經延宕5年，一直團團轉」，向立委們喊話支持國家能源政策。

大潭里里長彭明聰相當氣憤，他怒斥「大潭里已經延宕5年，一直團團轉，是讓全台灣人民倒霉」，向立委們喊話支持國家能源政策。（陳夢茹攝）

彭明聰表示，政策一直變要大潭里里民何去何從？若一開始大家一起反對三接天然氣接收站到大潭，他們一定全力支持，但希望全國人民眼睛睜大並接受事實，國家能源政策已然確定方向，大潭里藻礁生態的確也奄奄一息，希望有一筆經費做復育，但誰有經費？當然是中油跟政府，且中油及政府對淨灘相當負責，現在水質也變得比較乾淨，在地民眾都能感覺到。

第三天然氣接收站會不會傷害藻礁、究竟蓋不蓋？藍綠兩黨吵不完，里長喊話「不要再吵了！」。（陳夢茹攝）

「吵來吵去只是讓全台灣人民倒霉！」彭明聰痛批，國民黨沒有提出任何能源政策，而環團則說要遷移至八里，現在八里都在抗議、新北市長更直言不准遷到新北，大潭里已經延宕5年，發展止步、一直團團轉，吵來吵去也只是傷感情，既然國家能源政策已經決定好了，在地民眾會全力支持，不要為了自身利益爭吵。

下午眾人步行至三接工區視察，立委蔣萬安質疑，三接工程有無蓋在藻礁上？是否有嚴重傷害藻礁？經濟部政務次長曾文生回應，已盡力迴避潮間帶藻礁、盡量不破壞，只有棧橋落墩的部分有影響到藻礁，總面積約萬分之四、0.04％。

曾文生指出，另個替換方案是遷址，若要遷址需花上十幾年時間，這對台灣減煤、減碳、減空汙的期程成本非常巨大，希望三接能夠得到委員以及全國人民的支持，承諾會一邊盡力保護藻礁，一邊快速進行減煤、減碳、減空汙的動作。