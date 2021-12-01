全聯實業的財團法人全聯善美的文化藝術基金會以「國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區整建暨營運移轉案（ROT）」參加第十九屆金擘獎評選，一舉囊括民間團隊獎優等獎、公益獎、雙語卓越獎三大獎殊榮，也是宜蘭傳藝園區開園近二十年來的最佳成績。

隸屬於全聯實業的財團法人全聯善美的文化藝術基金會，以ROT方式營運宜蘭傳藝園區，維持全年360天以上營運，宜蘭縣在地員工任用比例達90％。每年依約繳交的傳統藝術發展作業金、定額權利金、營運權利金及土地租金等，為政府帶來可觀的財政收入，2019、2020兩年宜蘭傳藝園區的遊園人潮為宜蘭縣帶來的在地消費，估計超過35億元。

全聯福利中心董事長林敏雄表示，全聯是本土起家的超市通路，總是踏踏實實做好每件事，因為對臺灣土地有濃厚感情，所以經營傳藝也是秉持相同的精神，用基金會方式來經營，所得都再回饋投入於園區，發揚臺灣的傳統藝術。

透過全聯總部全力支持與挹注、董事群豐富的經驗，加上公部門國立傳統藝術中心的專業指導，5年來宜蘭傳藝園區遊客滿意度節節上升；2020年民眾對於園區整體滿意度分數為4.2分（滿分5分），87.1％遊客對園區整體服務品質表示滿意，82%遊客有重遊意願。同時，基金會亦增進與不同領域合作，活絡傳統藝術產業、翻轉遊客遊園習慣，提升參與體驗演出與工藝課程活動之占比等，都獲得不錯的反應，獲頒民間團隊獎優等獎。